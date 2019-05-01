В Мариуполе взрывом снесло часть жилого дома

Фото: ГСЧС

В Мариуполе произошел взрыв в жилом доме, в результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает управление ГСЧС в Донецкой области.

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на улице Кренкеля.

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В результате инцидента пострадала пожилая пара, мужчину госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Пристройку к дому взрывом разрушило полностью. Также повреждены перегородки комнат.

Фото: ГСЧС

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 29 апреля в Подольском районе Киева на улице Свитлицкого произошел пожар. Возгорание началось на первом этаже двухэтажного административного здания в помещении, где находился приют для кошек.