В Мукачево полицейский, который охранял теризбирком, выстрелил себе в голову

29-летнего полицейского уже прооперировали, его жизни, по информации Нацполиции, ничего не угрожает

В Мукачево Закарпатской области полицейский во время дежурства в территориальной избирательной комиссии причинил себе огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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29-летнего полицейского уже прооперировали, его жизни, по информации Нацполиции, ничего не угрожает.

Полиция начала служебную проверку, в ходе которой выяснит все причины и обстоятельства происшествия.

Местное издание Mukachevo.net сообщает, что мужчина, который охранял бюллетени, выстрелил себе в подбородок, пуля вышла через носовую часть. Издание пишет, что состояние мужчины тяжелое, но стабильное.

31 октября Центральная избирательная комиссия объявила первые результаты местных выборов в Украине, прошедших 25 октября.

Вадим Ребрина

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