ЦИК обнародовала первые результаты местных выборов в Украине: список избранных мэров

В Центральную избирательную комиссию начали поступать первые протоколы с результатами по местным округам

Центральная избирательная комиссия объявила первые результаты местных выборов в Украине, прошедших 25 октября. Территориальные избирательные комиссии начали передавать первые протоколы по кандидатам в мэры – результаты были обнародованы на официальном сайте ЦИК. Были получены и первые данные по избранию депутатов местных советов.

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В частности, в некоторых городах уже стали известны имена мэров:

- Жмеринка (Винницкая область) – действующий мэр Анатолий Кушнир (62,7%), кандидат от Украинской стратегии Гройсмана;

- Бахмут (Донецкая область) – действующий мэр Алексей Рева (77,99%), самовыдвиженец;

- Часов Яр (Донецкая область) – Дмитрий Верзилов (44,03%), кандидат от ОПЗЖ;

- Соледар (Донецкая область) – Евгений Пластун (54,05%), самовыдвиженец;

- Северск (Донецкая область) – Андрей Черняев (45,77%), кандидат от ОПЗЖ;

- Берегово (Закарпатская область) – действующий мэр Золтан Бабяк (76,44%), самовыдвиженец;

- Бурштын (Ивано-Франковская область) – Василий Андриешин (22,99%), кандидат от Европейской солидарности;

- Калуш (Ивано-Франковская область) – Андрей Найда (45,07%), кандидат от Свободы;

- Городенка (Ивано-Франковская область) – Богдан Кобылянский (24,46%), кандидат от ВО Платформа громад;

- Березань (Киевская область) – действующий мэр Владимир Тымченко (65,55%), кандидат от Березанской громады;

- Сквира (Киевская область) – Валентина Левицкая (22,71%), самовыдвиженка;

- Фастов (Киевская область)- действующий мэр Михаил Нетяжук (39,22%), канидат от Партии национального эгоизма;

- Рава-Русская (Львовская область) – Иван Ивануса (46,66%), самовыдвиженец;

- Самбор (Львовская область) – действующий мэр Игорь Трухим (55,07%), самовыдвиженец;

- Новый Раздел (Львовская область) – Ярина Яценко (23,47%), кандидат от Европейской солидарности;

- Новая Одесса (Николаевская область) – действующий мэр Александр Поляков (39,98%), кандидат от Пропозиции;

- Черноморск (Одесская область) – Василий Гуляев (25,29%), кандидат от За майбутне;

- Балта (Одесская область) – действующий мэр Сергей Мазур (71,1%), самовыдвиженец;

- Заводское (Полтавская область) действующий мэр Виталий Сидоренко (56,74%), самовыдвиженец;

- Лохвица (Полтавская область) – действующий мэр Виктор Радько (45,94%), кандидат от Довиры;

- Жашков (Черкасская область) – действующий мэр Игорь Цибровский (81,33%), самовыдвиженец;

- Носовка (Черниговская область) – действующий мэр Владимир Игнатченко (60,14%), кандидат от Наш край.

Всего в Украине насчитывается 1421 голова города/села.

Кроме того, ЦИК признал избранным уже 1841 местного депутата. Общее количество депутатских мандатов по стране составляет 43 122.

26 октября Центральная избирательная комиссия спрогнозировала, что итоговые результаты местных выборов появятся максимум в пятидневный срок.

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Дарья Мостовая

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