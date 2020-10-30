"Депрессия и разочарование". Директор Рейтинга о причинах низкой явки на местных выборах
По данным соцгруппы Рейтинг, на местных выборах пришли проголосовать в основном люди старшего возраста
Невысокая явка на местных выборах 25 октября объясняется тем, что у большинства украинцев сейчас – депрессивные состояния и разочарование. Об этом в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1 заявил директор социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.
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По его словам, отдать голоса на местных выборах пришли проголосовать в основном люди старшего возраста.
"То есть молодежь не пришла, а старший возраст пришел. Это вносит определенные изменения. Конечно, подкованный избиратель, определенный по всем направлениям международной политики, внутренней политики, оппозиции или позиции в отношении президента, он приходил и высказывал свою точку зрения", – отметил Антипович.
По его словам, это такая уверенность в своем выборе.
"Не пришли те, кто чувствует депрессивные состояния, более плохое настроение, разочарование, безразличие", – считает Антипович.
Он уточнил, что часть молодежи скорее шла на выборы из-за заинтересованности.
"Пусть в меньшей степени, чем есть в Украине молодежь, но она все-таки пришла. Средний возраст шел на выборы в связи с тем, что он хочет контролировать свою жизнь. А старшее поколение все-таки ходит на выборы в большей степени из-за надежды – как не себе, так детям лучшей жизни", – объяснил Антипович.
Явка на местных выборах составила около 37%, это –минимальный показатель в истории местных выборов.
- 28 октября сообщалось, что по опросам соцгруппы Рейтинг молодежь, которая во многом привела Владимира Зеленского и его партию к власти в 2019 году, в значительной степени проигнорировала прошедшие осенью 2020-го местные выборы.
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