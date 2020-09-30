В МВД показали фото места смерти сотрудницы посольства США: не исключен несчастный случай

Шевченко подтвердил, что женщина была в спортивной одежде и в наушниках

Полиция расследует смерть сотрудницы посольства США в Киеве как умышленное убийство, но не исключен также и несчастный случай. Об этом в Facebook сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

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Он также опубликовал фото с места происшествия.

"Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы U.S. Embassy Kyiv Ukraine гражданки США", – написал Шевченко.

На фото: Возможно, нелегальный переход в парке Нивки, рядом с остановкой городской электрички, недалеко от посольства США.

Он сообщил, что полиция открыла дело по статье об умышленном убийстве (потенциального подозреваемого ищут), "но не исключен и несчастный случай. Шевченко подтвердил, что женщина была в спортивной одежде и в наушниках.

"Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом – не редкость на железной дороге", – написал представитель МВД.

В посольстве США сообщили, что сотрудничают с украинскими правоохранителями для установления обстоятельств происшествия.

Она скончалась в больнице. Сегодня в Шевченковском районе Киева нашли сотрудницу посольства США с травмой головы и без сознания

"В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены)", – сообщили в полиции.

Тем временем источники Цензора в правоохранительных органах сообщили, что вероятнее всего женщину зацепил проезжающий поезд, когда она делала пробежку на рабочей ветке железной дороги и была в наушниках.







Вадим Ребрина

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