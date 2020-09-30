В МВД показали фото места смерти сотрудницы посольства США: не исключен несчастный случай
Шевченко подтвердил, что женщина была в спортивной одежде и в наушниках
Полиция расследует смерть сотрудницы посольства США в Киеве как умышленное убийство, но не исключен также и несчастный случай. Об этом в Facebook сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он также опубликовал фото с места происшествия.
"Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы U.S. Embassy Kyiv Ukraine гражданки США", – написал Шевченко.
На фото: Возможно, нелегальный переход в парке Нивки, рядом с остановкой городской электрички, недалеко от посольства США.
Он сообщил, что полиция открыла дело по статье об умышленном убийстве (потенциального подозреваемого ищут), "но не исключен и несчастный случай. Шевченко подтвердил, что женщина была в спортивной одежде и в наушниках.
"Гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом – не редкость на железной дороге", – написал представитель МВД.
В посольстве США сообщили, что сотрудничают с украинскими правоохранителями для установления обстоятельств происшествия.
- Сегодня в Шевченковском районе Киева нашли сотрудницу посольства США с травмой головы и без сознания. Она скончалась в больнице.
- "В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены)", – сообщили в полиции.
- Тем временем источники Цензора в правоохранительных органах сообщили, что вероятнее всего женщину зацепил проезжающий поезд, когда она делала пробежку на рабочей ветке железной дороги и была в наушниках.
Комментарии