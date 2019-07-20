Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Николаеве напали на кандидата в депутаты - полиция

В Николаеве напали на кандидата в депутаты - полиция - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
20.07.2019, 15:10

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения

В Николаеве по факту нанесения телесных повреждений кандидату в народные депутаты полицейские начали уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Ингульского районе 20 июля ночью около 02:40. "Заявитель, кандидат в народные депутаты, сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись", - отметили в пресс-службе.

По словам пострадавшего, угроз или иных слов нападавшие не высказывали, сразу после нападения - исчезли в неизвестном направлении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

Комитет избирателей Украины фиксирует массовые нарушения дня тишины, 20 июля.

Напишите нам
полиция выборы нападение кандидат в депутаты
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 