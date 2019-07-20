В Николаеве напали на кандидата в депутаты - полиция

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В Николаеве по факту нанесения телесных повреждений кандидату в народные депутаты полицейские начали уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Ингульского районе 20 июля ночью около 02:40. "Заявитель, кандидат в народные депутаты, сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись", - отметили в пресс-службе.

По словам пострадавшего, угроз или иных слов нападавшие не высказывали, сразу после нападения - исчезли в неизвестном направлении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

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