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"День тишины". Комитет избирателей заявил о массовых нарушениях

"День тишины". Комитет избирателей заявил о массовых нарушениях - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
20.07.2019, 14:14

По данным КИУ, нарушения зафиксированы в девяти областях

Комитет избирателей Украины фиксирует массовые нарушения "дня тишины". Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

"Несмотря на законодательный запрет, 20 июля, в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Также за эти дни были размещены новые билборды, не имеющих выходных данных, но при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и партий", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели КИУ сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях. Также реклама кандидатов и партий активно присутствует в сети Интернет.

Подробности о нарушениях можно прочитать по ссылке.

20 июля за период предвыборной кампании полиция Киева зарегистрировала 642 нарушения в избирательной сфере.

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