Выборы. Полиция Киева зафиксировала более 600 нарушений

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За период предвыборной кампании полиция Киева зарегистрировала 642 нарушения в избирательной сфере. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Оперативники расследуют 38 уголовных производств, составили на правонарушителей 155 админпротоколов.

Во время избирательной гонки наибольшее количество правонарушений было связано с незаконной агитацией - 354 случая, возможен подкуп избирателей - 51, хулиганство - 41, конфликты - 40, препятствование избирательному праву - 16, повреждения имущества - 9.

По фактам нарушений избирательного процесса следственные подразделения расследуют 38 уголовных производств, среди которых семь - по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права), семь - по ст. 296 (хулиганство), три - по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), два - по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Столичная полиция переведена на усиленный вариант несения службы.

17 июля сообщалось, что в Луганской области полицейские проверяют сообщение двух кандидатов в народные депутаты по возможному срыву избирательного процесса в Лисичанске.