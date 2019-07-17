Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 11:55

В один из городов для срыва выборов прибыли провокаторы из ОРЛО

В один из городов для срыва выборов прибыли провокаторы из ОРЛО - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В полиции отметили, что в Луганской области зарегистрировано 237 сообщений о нарушении избирательного законодательства

В Луганской области полицейские проверяют сообщение двух кандидатов в народные депутаты по возможному срыву избирательного процесса в Лисичанске. Об этом сообщила у себя в Facebook cпикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Кандидатам в депутаты поступила информация о том, что якобы из Кадиевки (временно оккупированная территория, - ред.) прибыла группа лиц с целью провокации и срыва избирательного процесса", - отметила Погукай.

С начала предвыборной гонки полиция Луганской области уже зарегистрировано 237 сообщений о нарушении избирательного законодательства. По результатам проверок открыто восемь уголовных производств, составлены 48 админматериалов, по двум из них уже есть судебные решения, на нарушителей наложены штрафы.

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.

ОРДЛО - "отдельные районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления", то есть временно оккупированные Россией территории на востоке.

17 июля 2019 года сообщалось, что большинство жителей временно оккупированного Луганска не собираются пересекать линию разграничения, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Верховную Раду в Станице Луганской.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, орло, татьяна погукай, провокаторы, Кадиевка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 