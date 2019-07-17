В один из городов для срыва выборов прибыли провокаторы из ОРЛО

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Луганской области полицейские проверяют сообщение двух кандидатов в народные депутаты по возможному срыву избирательного процесса в Лисичанске. Об этом сообщила у себя в Facebook cпикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Кандидатам в депутаты поступила информация о том, что якобы из Кадиевки (временно оккупированная территория, - ред.) прибыла группа лиц с целью провокации и срыва избирательного процесса", - отметила Погукай.

С начала предвыборной гонки полиция Луганской области уже зарегистрировано 237 сообщений о нарушении избирательного законодательства. По результатам проверок открыто восемь уголовных производств, составлены 48 админматериалов, по двум из них уже есть судебные решения, на нарушителей наложены штрафы.

Досрочные выборы в Раду пройдут 21 июля.

ОРДЛО - "отдельные районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления", то есть временно оккупированные Россией территории на востоке.

17 июля 2019 года сообщалось, что большинство жителей временно оккупированного Луганска не собираются пересекать линию разграничения, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Верховную Раду в Станице Луганской.