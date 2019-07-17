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17.07.2019, 09:07

Выборы: что говорят и собираются ли голосовать жители Луганска

Выборы: что говорят и собираются ли голосовать жители Луганска - Фото
Фото: LIGA.net

Собеседники в оккупации рассказали о ситуации за три дня до выборов в Верховную Раду

Большинство жителей временно оккупированного Луганска не собираются пересекать линию разграничения, чтобы проголосовать на досрочных выборах в Верховную Раду в Станице Луганской. Об этом сообщили сегодня LIGA.net собеседники на правах анонимности.

"Если я еще ходила и голосовала на президентских в Станицу, то сейчас точно не пойду. Много мороки, да и проблем тут своих хватает", - сказала луганчанка Марина.

По ее словам, из круга ее знакомых, никто не собирается голосовать 21 июля. "Некоторые просто боятся. Другим вообще все равно. Есть и такие, кто не знает, что вообще будут проходить выборы", - объяснила она.

Другой собеседник уточнил, что "люди сильно информационно закачены российской пропагандой". "Это многое объясняет. Тут - мрак, а вы говорите выборы…Им лишь бы не стреляли", - подчеркнул он.

По информации LIGA.net, многие так называемые бюджетники боятся пересекать линию разграничения в день выборов из-за угроз "потерять работу".

Глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин в комментарии LIGA.net сообщил, что сменили место голосования более 200 луганчан.

"Чуть более 200 людей. Мало. Ажиотажа не будет", - отметил он.

14 июля 2019 года сообщалось, что возможностью временного изменения места голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду воспользовались 198 747 граждан Украины.

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Теги: Луганск, выборы, голосование, бюджетники, юрий золкин
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