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14.07.2019, 08:55

Место голосования на выборах поменяли почти 200 000 избирателей

Место голосования на выборах поменяли почти 200 000 избирателей - Фото
Фото: EPA

Чаще всего меняли место голосования на досрочных выборах в Раду избиратели, зарегистрированные в Донецкой области

Возможностью временного изменения места голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду воспользовались 198 747 граждан Украины. Об этом говорится на сайте Государственного реестра избирателей.

Чаще всего меняли место голосования избиратели, зарегистрированные в Донецкой области (более 31 тыс).

В президентской партии Слуга народа не считают основанием для исключения из списка то, что жена их кандидата Андрея Холодова является кумой жены Виктора Медведчука. Ранее Схемы нашли в собственности Холодова особняк в элитном районе Вены. Позже вышло расследование, в котором говорится, что Холодов пребывал не на территории Украины дольше, чем разрешает законодательство для претендента на депутатский мандат.

Также в партии заявили, что исключили исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Елену Коробкову их своих списков после изучения информации о ней в ходе пост-праймериз, а заявление по собственному желанию ей предложили написать по "имиджевым" соображениям.

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Теги: верховная рада, выборы
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