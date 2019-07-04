Схемы: Кум Медведчука идет в Раду от Слуги народа - видео

Семья Андрея Холодова, который баллотируется в Верховную Раду по списку партии Слуга народа под номером 22, имеет в собственности особняк в элитном районе Вены (Австрия). Детей супруги Холодова - Екатерины Шаховской - крестила Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука. Об этом говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях.

Журналисты приводят официальные документы из австрийского реестра недвижимости. Имение в Вене приобретено в 2013 году за 6 млн евро. Это - стоимость дома на 360 квадратных метров и 20 соток земли. Недвижимость оформлена на жену Холодова.

Сообщается, что Холодов - человек непубличный. Источники журналистов среди участников рынка называют его "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках.

Официально Андрей Холодов - бенефициар завода Эфкон-окна в Киеве. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции.

Журналисты сообщают, что о родственных связях Холодова с женой Медведчука известно главе партии Слуга народа Дмитрию Разумкова.

"Насколько я знаю, он кум НЕ Медведчука, а Марченко. Насколько мне известно, он с ним, по-моему, не знаком. Возможно, я что-то путаю", - отметил Разумков в комментарии журналистам.

В списке Слуги народа Андрей Холодов указывается, в частности, как предприниматель и благотворитель.

Сегодня сообщалось, что Слуга народа продолжает терять рейтинг: минус 6% за месяц.