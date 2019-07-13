В Слуге народа говорят, что не могут исключить Холодова из списка

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В партии Слуга народа не считают основанием для исключения из списка то, что жена их кандидата Андрея Холодова является кумой жены Виктора Медведчука. Об этом в эфире Радио Свобода заявил руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

"Такие даже не родственные, а религиозно-традиционные связи, и они не между господином Андреем и господином Медведчуком, а они между женой господина Андрея и женой господина Медведчука", - сказал он.

На это журналистка ответила, что ее больше интересуют не родственные связи Холодова, а его "теневой бизнес в Киеве": "Есть виллы за границей, но есть и теневой бизнес, сигаретный бизнес, и контракты в Киеве…".

На это Корниенко ответил, что данная информация требует подтверждения. В партии, по его словам, сейчас не знают, правда ли это.

На вопрос, исключат ли Холодова из списка, если эти сведения подтвердятся, глава штаба партии сказал: "Мы уже не можем исключать, процедура закончилась".

Ранее Схемы нашли в собственности Холодова особняк в элитном районе Вены (Австрия).

Позже вышло расследование, в котором говорится, что Холодов пребывал не на территории Украины дольше, чем разрешает законодательство для претендента на депутатский мандат.