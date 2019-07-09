Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 21:46

Кандидат от Слуги народа нарушил требование про пять лет - Схемы

Кандидат от Слуги народа нарушил требование про пять лет - Схемы - Фото
Фото: radiosvoboda.org

Кум жены Виктора Медведчука не менее чем 204 дня в течение этого года находился за пределами Украины

Андрей Холодов, кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, который баллотируется в депутаты по списку Слуги народа, пребывал не на территории Украины дольше, чем разрешает законодательство для претендента на депутатский мандат. Об этом сообщает проект Схемы.

Холодов, как отмечают журналисты, живет между Украиной и Австрией.

Расследователи проанализировали данные за несколько лет, полученные от источников в Госпогранслужбе.

"Наиболее показателен 2015: Холодов не менее чем 204 дня в течение этого года находился за пределами Украины. Причем, согласно данным пограничников, большинство его перелетов осуществлялись в Вену - именно там мы и обнаружили у него элитную недвижимость", - говорится в сообщении.

Схемы считают, что это - прямое нарушение требования к кандидатам в депутаты по непрерывному проживанию в Украине в течение пяти лет.

Ранее Схемы нашли в собственности Холодова особняк в элитном районе Вены (Австрия).

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, виктор медведчук, Андрей Холодов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 