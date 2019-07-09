Кандидат от Слуги народа нарушил требование про пять лет - Схемы

Фото: radiosvoboda.org

Андрей Холодов, кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, который баллотируется в депутаты по списку Слуги народа, пребывал не на территории Украины дольше, чем разрешает законодательство для претендента на депутатский мандат. Об этом сообщает проект Схемы.

Холодов, как отмечают журналисты, живет между Украиной и Австрией.

Расследователи проанализировали данные за несколько лет, полученные от источников в Госпогранслужбе.

"Наиболее показателен 2015: Холодов не менее чем 204 дня в течение этого года находился за пределами Украины. Причем, согласно данным пограничников, большинство его перелетов осуществлялись в Вену - именно там мы и обнаружили у него элитную недвижимость", - говорится в сообщении.

Схемы считают, что это - прямое нарушение требования к кандидатам в депутаты по непрерывному проживанию в Украине в течение пяти лет.

Ранее Схемы нашли в собственности Холодова особняк в элитном районе Вены (Австрия).