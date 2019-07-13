В Слуге народа уклонились от ответа, за что исключили Коробкову

Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Слуга народа говорят, что исключили исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Елену Коробкову их своих списков после изучения информации о ней в ходе пост праймериз, а заявление по собственному желанию ей предложили написать по "имиджевым" соображениям. Об этом в эфире Радио Свобода заявил руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

"Ну, скажем так, мы дали возможность по взаимному согласию сторон госпоже Коробковой сделать это заявление, чтобы так имиджево оно как-то было, чтобы не выглядело, что мы ее исключили", - сказал он.

При этом Корниенко ушел от ответа на вопрос, за что именно исключили Коробкову: "Все, кто попал под пост праймериз, это общая процедура, мы исследовали те материалы, которые предоставили люди через сайт, смотрели на расследования журналистов и делали какие-то для себя выводы".

Ранее Коробкова, которую исключили из списка Слуги народа, как утверждают в партии, по ее собственной просьбе, заявила, что не писала никаких заявлений, а ее исключение из списка "является незаконным".

По словам Коробковой, ее пытаются дискредитировать после ее "принципиальной позиции в качестве эксперта относительно ПриватБанка".

Сегодня стало известно, что Коробкова подала в суд на ЦИК и Слугу народа, требуя восстановить ее регистрацию кандидатом в депутаты.