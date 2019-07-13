Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.07.2019, 18:25

Исключенная из списка кандидат подала в суд на Слугу народа и ЦИК

Исключенная из списка кандидат подала в суд на Слугу народа и ЦИК - Фото
Елена Коробкова (фото - facebook.com/e.korobkova)

Елена Коробкова требует возобновить ее регистрацию кандидатом в депутаты

Бывший кандидат в народные депутаты, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова подала иск в суд, в котором требует обязать ЦИК возобновить ее регистрацию кандидатом. Информация о деле есть на сайте Судебная власть Украины.

Согласно данным сайта, ответчиками по иску Коробковой являются ЦИК и партия Слуга народа.

Ранее Коробкова, которую исключили из списка Слуги народа, как утверждают в партии, по ее собственной просьбе, заявила, что не писала никаких заявлений, а ее исключение из списка "является незаконным".

По словам Коробковой, ее пытаются дискредитировать после ее "принципиальной позиции в качестве эксперта относительно ПриватБанка".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, выборы, цик, елена коробкова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 