Исключенная из списка кандидат подала в суд на Слугу народа и ЦИК

Елена Коробкова (фото - facebook.com/e.korobkova)

Бывший кандидат в народные депутаты, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова подала иск в суд, в котором требует обязать ЦИК возобновить ее регистрацию кандидатом. Информация о деле есть на сайте Судебная власть Украины.

Согласно данным сайта, ответчиками по иску Коробковой являются ЦИК и партия Слуга народа.

Ранее Коробкова, которую исключили из списка Слуги народа, как утверждают в партии, по ее собственной просьбе, заявила, что не писала никаких заявлений, а ее исключение из списка "является незаконным".

По словам Коробковой, ее пытаются дискредитировать после ее "принципиальной позиции в качестве эксперта относительно ПриватБанка".