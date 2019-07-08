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08.07.2019, 18:27

Кандидат от Слуги народа: Меня незаконно исключили из списка

Кандидат от Слуги народа: Меня незаконно исключили из списка - Фото
Елена Коробкова (фото - facebook.com/ekorobkova1)

Елена Коробкова говорит, что ее пытаются дискредитировать после ее "принципиальной позиции в качестве эксперта относительно ПриватБанка"

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, которую исключили из списка партии Слуга народа якобы по ее собственной просьбе, утверждает, что не писала никаких заявлений, а ее исключение из списка "является незаконным". Об этом Коробкова сообщила в Facebook.

"Так вот, я никаких заявлений не писала. Написать заявление прошедшей датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда (партии Слуга народа, - ред.) является незаконным", - написала она.

Коробкова считает, что "некоторые члены команды президента" играют в "коррупционные игры".

По словам Коробковой, после ее "принципиальной позиции в качестве эксперта относительно ПриватБанка, в игру включились старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинского и Ко", которые якобы пытались дискредитировать ее "фейковыми постами".

Кроме того Коробкова утверждает, что ей и членам ее семьи якобы начали поступать угрозы.

Она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому "с просьбой навести порядок внутри партии и доказать стране, что нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды".

Ранее другой кандидат от Слуги народа, журналист 1+1 Александр Дубинский призвал партию исключить из своего списка Коробкову – "пособницу разграбления банковской системы, которую протолкнул в список российский банковский капитал".

7 июля в Слуге народа сообщили, что Коробкова исключена из списка на основании ее собственного заявления.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, александр дубинский, елена коробкова
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