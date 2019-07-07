Из списка партии Слуга народа исключили семь кандидатов

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Из списка президентской партии Слуга народа на досрочные парламентские выборы исключили семь кандидатов, двоих – по собственному желанию. Об этом сообщается в Telegram политической силы.

Из списка "на основании присланной информации" от избирателей исключили Романа Боярчука (№71), Виталия Витикача (№177), Ольгу Кавун (№78), Михаила Соколова (№99), Анастасию Рагимову (№170).

Юрий Баланюк (№164) и Елена Коробкова (№31) обратились с заявлением об исключении из списка по собственному желанию.

Ранее сегодня сообщалось, что кандидат от партии Слуга народа Александр Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, заявил во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.

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