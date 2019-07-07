Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.07.2019, 13:30

Из списка партии Слуга народа исключили семь кандидатов

Из списка партии Слуга народа исключили семь кандидатов - Фото
Логотип партии Слуга народа

Двоих - по собственному желанию

Из списка президентской партии Слуга народа на досрочные парламентские выборы исключили семь кандидатов, двоих – по собственному желанию. Об этом сообщается в Telegram политической силы.

Из списка "на основании присланной информации" от избирателей исключили Романа Боярчука (№71), Виталия Витикача (№177), Ольгу Кавун (№78), Михаила Соколова (№99), Анастасию Рагимову (№170).

Юрий Баланюк (№164) и Елена Коробкова (№31) обратились с заявлением об исключении из списка по собственному желанию.

Ранее сегодня сообщалось, что кандидат от партии Слуга народа Александр Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, заявил во время встречи с избирателями, что имеет гражданство Израиля.

Читайте также: Слуга народа опротестовала решение о повторной жеребьевке

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 