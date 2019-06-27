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27.06.2019, 17:01

В Николаеве прикрыли бордель для моряков

В Николаеве прикрыли бордель для моряков - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция более полугода отслеживала группу, которая организовала бизнес по предоставлению секс-услуг

Правоохранители разоблачили в Николаеве сутенеров, которые в нескольких квартирах устроили бордели для иностранных моряков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. 

В состав группировки входили сутенеры, таксисты, владельцы квартир и секс-работницы.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами бизнеса были женщины 44-х, 41-го и 66-ти лет.

Их и одного таксиста задержали по ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией) УК. 

На секс-работниц составили административный протокол. 

Открыто уголовное дело. Сутенерам грозит от четырех до семи лет лишения свободы. 

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Теги: Нацполиция, бордель, проституция
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