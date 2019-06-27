В Николаеве прикрыли бордель для моряков

Правоохранители разоблачили в Николаеве сутенеров, которые в нескольких квартирах устроили бордели для иностранных моряков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
В состав группировки входили сутенеры, таксисты, владельцы квартир и секс-работницы.
Во время досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами бизнеса были женщины 44-х, 41-го и 66-ти лет.
Их и одного таксиста задержали по ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией) УК.
На секс-работниц составили административный протокол.
Открыто уголовное дело. Сутенерам грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
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