В Чехии инициируют легализацию проституции

Фото: ЕРА

Пиратская партия в Чехии призвала денонсировать Конвенцию о пресечении торговли людьми и подготовить законопроект о легализации проституции в стране. Об этом сообщает Idnes.

"Мы хотим ограничить серую экономику, риски для здоровья и улучшить условия для людей, которые занимаются проституцией", - сказал глава партии Якуб Михалек.

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На первом этапе Чехия должна денонсировать Конвенцию о пресечении торговли людьми. Этот шаг, по словам Михалека, поддерживает Министерство иностранных дел.

После этого МВД должно представить правительственный законопроект о легализации проституции.

По данным Пиратской партии, число людей, постоянно предоставляющих сексуальные услуги в Чехии, оценивается в 13 тысяч человек. Из них 56% являются одинокими матерями.

Михалек говорит, что 7300 женщин в Чехии фактически не имеют медицинской страховки, пенсионного страхования, юридического обеспечения дохода, они также не могут иметь собственное жилье.

Оборот от проституции в Чехии составляет около 8 млрд крон (около 300 млн евро) в год. Облагаемая налогами проституция, по словам Михалека, может приносить в госбюджет около миллиарда крон (около 39 млн евро) в год.

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