Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Николаеве совершено нападение на журналиста

В Николаеве совершено нападение на журналиста - Фото
Александр Влащенко (Фото: Новости-N)
01.12.2019, 12:47

После нападения Александру Влащенко понадобилась медицинская помощь, при этом ничего из денег и вещей пострадавшего не пропало

Вечером 30 ноября в Николаеве на журналиста Александра Влащенко было совершено нападение. Неизвестный брызнул ему в лицо из газового баллончика, после чего несколько раз ударил кулаком в лицо. Об этом сообщает интернет-издание Новости-N, в котором работает Влащенко.

Прибывшие медики констатировали поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Поскольку травма требовала хирургического вмешательства, скорая увезла журналиста в больницу.

По информации пресс-службы полиции Николаевской области, принимаются меры по задержанию злоумышленника. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 135 УК "умышленное легкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ сроком до одного года.

  • По данным издания Новости-N, это уже третье нападение на Влащенко. В 2012 году ему в голову стреляли из пневматического пистолета, нападавшие приговорены к тюремным срокам. В 2014 году его похищали и угрожали убийством.
Напишите нам
нападение журналист Александр Влащенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 