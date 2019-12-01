В Николаеве совершено нападение на журналиста

Александр Влащенко (Фото: Новости-N)

Вечером 30 ноября в Николаеве на журналиста Александра Влащенко было совершено нападение. Неизвестный брызнул ему в лицо из газового баллончика, после чего несколько раз ударил кулаком в лицо. Об этом сообщает интернет-издание Новости-N, в котором работает Влащенко.

Прибывшие медики констатировали поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Поскольку травма требовала хирургического вмешательства, скорая увезла журналиста в больницу.

По информации пресс-службы полиции Николаевской области, принимаются меры по задержанию злоумышленника. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 135 УК "умышленное легкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ сроком до одного года.