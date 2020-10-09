ГБР: В Николаевской области шестеро полицейских пытали гражданина в отделении – фото

Среди подозреваемых – курсант Академии внутренних дел

В Николаевской области шестерых полицейских, в числе которых начальник отдела и курсант Академии внутренних дел, подозревают в применении пыток к гражданину в служебных кабинетах полиции. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По данным следствия, 21 апреля в рамках уголовного производства, связанного с майнингом криптовалют, полицейские провели обыски у гражданина, которы, как считают правоохранители, был причастен к преступлению.

Полицейские заставили гражданина пройти в отделение, где они по очереди заводили его в служебные кабинеты и жестоко избивали.

В пытках по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК) подозревают врио начальника отдела, старшего следователя отдела, начальника отделения, оперуполномоченного, начальника сектора криминальной полиции и курсанта Национальной академии внутренних дел.

Что делал курсант в отделении и почему принимал участие в избиении гражданина, из сообщения полиции непонятно. Пресс-служба пишет, что он "был направлен в данный отдел полиции для обеспечения общественной безопасности и порядка, направленной на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

Всем шестерым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

4 июня была прекращена деятельность преступной группы, которую возглавлял начальник Павлоградского отдела полиции Днепропетровской области. По версии следствия, сотрудники отдела фальсифицировали материалы уголовных дел, чтобы повысить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого использовались в том числе пытки и запугивание подозреваемых, а также подделывались доказательства.

Вадим Ребрина

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