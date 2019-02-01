В Одессе авто кандидата в президенты спровоцировало ДТП - фото

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

Вечером 1 февраля в Одессе автомобиль кандидата в президенты Ольги Богомолец попал в ДТП, в результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщил в Facebook спикер ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

Авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника, в котором находился кандидат, вызвав столкновение с другим автомобилем, сообщил Форостяк.

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По его словам, во время аварии никто не пострадал.

На виновника составлен административный протокол, другая сторона претензий не имеет, сказано в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что в Бердянске неизвестные не пустили кандидата в президенты от Оппоблока Александра Вилкула в дом культуры "Софит", где должна была состояться встреча с избирателями. Когда Вилкул появился на площади перед домом культуры, его облили зеленкой.