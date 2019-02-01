В Бердянске кандидата в президенты облили зеленкой: фото, видео

В Бердянске неизвестные не пустили кандидата в президенты от Оппоблока Александра Вилкула в дом культуры "Софит", где должна была состояться встреча с избирателями. Об этом сообщает местное издание Бердянск 24.

Согласно сообщению, когда Вилкул появился на площади перед домом культуры, его облили зеленкой.

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Также неизвестные заблокировали входи в здание, не пустив туда политика с охраной.

Между правоохранителями и неизвестными произошла стычка.

В пресс-службе полиции Запорожской области заявили, что уже установили мужчину, который облил Вилкула зеленкой.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В полиции говорят, что вход в дом культуры в Бердянске заблокировали "несколько десятков горожан".

74% украинцев планируют принять участие выборах президента 31 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре 2018 года социологической группой Рейтинг.