В Бердянске кандидата в президенты облили зеленкой: фото, видео

В Бердянске неизвестные не пустили кандидата в президенты от Оппоблока Александра Вилкула в дом культуры "Софит", где должна была состояться встреча с избирателями. Об этом сообщает местное издание Бердянск 24.
Согласно сообщению, когда Вилкул появился на площади перед домом культуры, его облили зеленкой.
Также неизвестные заблокировали входи в здание, не пустив туда политика с охраной.
Между правоохранителями и неизвестными произошла стычка.
В пресс-службе полиции Запорожской области заявили, что уже установили мужчину, который облил Вилкула зеленкой.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В полиции говорят, что вход в дом культуры в Бердянске заблокировали "несколько десятков горожан".
74% украинцев планируют принять участие выборах президента 31 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре 2018 года социологической группой Рейтинг.