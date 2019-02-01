Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

В пресс-службе полиции Запорожской области заявили, что уже установили мужчину, который это сделал

Реклама
Реклама

В Бердянске неизвестные не пустили кандидата в президенты от Оппоблока Александра Вилкула в дом культуры "Софит", где должна была состояться встреча с избирателями. Об этом сообщает местное издание Бердянск 24.

Согласно сообщению, когда Вилкул появился на площади перед домом культуры, его облили зеленкой.

Реклама

Также неизвестные заблокировали входи в здание, не пустив туда политика с охраной.

Между правоохранителями и неизвестными произошла стычка.

В пресс-службе полиции Запорожской области заявили, что уже установили мужчину, который облил Вилкула зеленкой.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В полиции говорят, что вход в дом культуры в Бердянске заблокировали "несколько десятков горожан".

74% украинцев планируют принять участие выборах президента 31 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре 2018 года социологической группой Рейтинг.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, президент, александр вилкул, оппоблок, бердянск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Джамала вместе с номинантом Грэмми записала новый сингл
Джамала вместе с номинантом Грэмми записала новый сингл
В Бердянске кандидата в президенты облили зеленкой: фото, видео
В Бердянске кандидата в президенты облили зеленкой: фото, видео
Случай с беременной в метро вызвал скандал в Швеции: видео
Случай с беременной в метро вызвал скандал в Швеции: видео
Транспорт В Одессе хотят запустить пассажирские перевозки на вертолетах
За что уволили Аласанию: проект решения и реакция главы набсовета
Медиарынок За что уволили Аласанию: проект решения и реакция главы набсовета
Болгария договорилась с РФ построить газопровод в обход Украины
ТЭК Болгария договорилась с РФ построить газопровод в обход Украины
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Джамала вместе с номинантом Грэмми записала новый сингл
Джамала вместе с номинантом Грэмми записала новый сингл
В Бердянске кандидата в президенты облили зеленкой: фото, видео
В Бердянске кандидата в президенты облили зеленкой: фото, видео 17:51
Случай с беременной в метро вызвал скандал в Швеции: видео
Случай с беременной в метро вызвал скандал в Швеции: видео 17:19
"Денег нет": показали ночную жизнь оккупированного Крыма - видео
"Денег нет": показали ночную жизнь оккупированного Крыма - видео 13:22
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 