В Одессе мужчина захватил в заложницы сотрудницу ломбарда

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

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В Одессе неизвестный захватил в заложницы сотрудницу "финансового учреждения", сообщает пресс-служба местной полиции.

Правоохранители провели спецоперацию "Гром" и вели переговоры с мужчиной.

Как уточняет Hromadske - инцидент произошел в Суворовском районе в ломбарде.

На место прибыло также областное руководство полиции и мэр Геннадий Труханов.

Причина захвата заложницы не уточняется.

По состоянию на 14:18 в полиции сообщают, что спецоперация завершена. Злоумышленник 1994 года рождения задержан. Ему инкриминируют разбой и захват заложников.

5 июля сообщалось, что в Одессе полиция проверяет информацию о минировании Морского вокзала, на причалах которого пришвартованы корабли НАТО.