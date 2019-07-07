В Одессе мужчина захватил в заложницы сотрудницу ломбарда

В Одессе неизвестный захватил в заложницы сотрудницу "финансового учреждения", сообщает пресс-служба местной полиции.
Правоохранители провели спецоперацию "Гром" и вели переговоры с мужчиной.
Как уточняет Hromadske - инцидент произошел в Суворовском районе в ломбарде.
На место прибыло также областное руководство полиции и мэр Геннадий Труханов.
Причина захвата заложницы не уточняется.
По состоянию на 14:18 в полиции сообщают, что спецоперация завершена. Злоумышленник 1994 года рождения задержан. Ему инкриминируют разбой и захват заложников.
5 июля сообщалось, что в Одессе полиция проверяет информацию о минировании Морского вокзала, на причалах которого пришвартованы корабли НАТО.