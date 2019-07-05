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05.07.2019, 11:46

В Одессе из-за Клюева, Шария и НАТО "заминировали" Морвокзал

В Одессе из-за Клюева, Шария и НАТО "заминировали" Морвокзал - Фото
Корабль НАТО в порту Одесса (фото - mil.gov.ua)

Письмо с угрозами опубликовал министр инфраструктуры Владимир Омелян

В Одессе полиция проверяет информацию о минировании Морского вокзала, на причалах которого пришвартованы корабли НАТО. Аноним требует убрать корабли из Одессы и допустить к участию в выборах Андрея Клюева и Анатолия Шария.

О событии сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе", - написал Омелян.

В полиции Одесской области сообщили, что проверяют эту информацию. На Морвокзал направлены следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям.

Думская сообщает, что полицейские проверяют также информацию о минировании Малиновского суда, где уже второй день зачитывают приговор по "делу Краяна", в котором фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее в Одесский порт в рамках учений Sea Breeze 2019 зашли три фрегата и эсминец из группы кораблей НАТО.

3 июля ЦИК отменила регистрацию Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты.

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Теги: нато, Андрей Клюев, Анатолий Шарий, морвокзал
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