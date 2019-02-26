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26.02.2019, 15:30

В Одессе от взрыва гранаты погиб известный ветеран АТО - полиция

В Одессе от взрыва гранаты погиб известный ветеран АТО - полиция - Фото
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Основная версия гибели Сергея Барсукова - несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой

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В ночь на 25 февраля в Одессе у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге обнаружили тело известного в городе общественного деятеля и ветерана АТО Сергея Барсукова. Об этом сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, Барсуков хранил у себя дома целый арсенал оружия, в частности ручные гранаты различных типов, запалы и боеприпасы к огнестрельному оружию.

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"Позавчера вечером, поссорившись с мамой, которая болеет, он отправился к Селекционному институту, где примерно в 23:00 прогремел взрыв. Взрыв был не самый мощный, соседи и очевидцы решили, что это взорвалась петарда, поэтому не обратили должного внимания, а уже утром обнаружили тело", - написал он.

По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5 в его правой руке, кольцо мужчина держал в левой.

Открыто уголовное производство по статье за умышленное убийство с пометкой несчастный случай (ч.1 ст.115 УК) и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК). 

Форостяк добавил, что основная версия - несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. Среди запалов "был обнаружен один с "подрезанной" предохранительной чекой, при применении такого запала, чека не работает, поэтому, вероятно, в руках у погибшего оказалась граната именно с таким запалом, что и привело к трагедии".

Фото: Нацполиция

Друзья и знакомые на странице Барсукова в Facebook выражают соболезнования семье. По их словам, у него остался взрослый сын и мать, которая прикована в постели и нуждалась в его поддержке.

Фото: аккаунт в Facebook

25 февраля сообщалось, что возле входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге в Одессе в результате взрыва погиб мужчина, его личность устанавливали.

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Теги: ветеран АТО, граната, одесса, погибший
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