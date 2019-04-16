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16.04.2019, 15:09

В Одессе под Audi священника искали взрывчатку, а выявили слежку

В Одессе под Audi священника искали взрывчатку, а выявили слежку - Фото
Фото: Одесса Онлайн

О подозрительном предмете монахи УПЦ Московского патриархата сообщили в полицию сами

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В Одессе правоохранители проверили сообщение о подозрительном предмете под внедорожником Audi Q7, припаркованным на улице Пушкинской, который принадлежит священнику Свято-Ильинского мужского монастыря УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Во время проверки взрывоопасных предметов обнаружено не было. Подозрительным предметом на транспортном средстве оказался GPS трекеры", - сказано в сообщении. 

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Как рассказал спикер полиции Одесской области Руслан Форостяк, что монахи обратились в полицию самостоятельно. С помощью трекера за автомобилем, вероятно, следили. С какой целью - установит полиция.

"Вопрос о патриархате, скромности слуги божьего и отказе от светских проявлений жизни - это за кадром. Забавно будет услышать версии вроде - это преступные проявления конкурентов, или это связано с профессиональной деятельностью. Хотя справедливости ради, возможно это обычные воры покусились на роскошное авто с целью его угона? Прости их тогда Бог", - написал он в своем Facebook.

Фото: Нацполиция, Одесса Онлайн

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Теги: одесса, взрывчатка, священник, монах, gps-трекер
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