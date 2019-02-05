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05.02.2019, 17:51

В Одессе поймали боевика ДНР, который изготавливал оружие - СБУ

В Одессе поймали боевика ДНР, который изготавливал оружие - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Одессит занимал должность стрелка-зенитчика и участвовал в боевых действиях против сил АТО

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В СБУ заявили, что задержали в Одессе боевика террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СБУ, в августе 2015 года одессит присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов. Он занимал должность стрелка-зенитчика и участвовал в боевых действиях против сил АТО.

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В мае 2016 года злоумышленник покинул ряды НВФ и вернулся в Одессу. По информации СБУ в это время он занимался незаконным изготовлением оружия.

Одесситу объявили о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях пророссийских террористов на временно оккупированной территории Донецкой области, отметили в СБУ.

Ранее Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту смерти в украинской тюрьме российского наемника Валерия Иванова, который воевал в Донбассе на стороне террористов. 

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Теги: оружие, сбу, одесса, боевик, днр
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