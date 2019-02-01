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01.02.2019, 15:01

В украинской колонии умер боевик: в РФ открыли уголовное дело

В украинской колонии умер боевик: в РФ открыли уголовное дело - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Российский наемник умер 9 декабря 2018 года, а его тело доставили в Северодвинск 28 декабря. Следком РФ возбудил по факту его смерти уголовное дело

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Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту смерти в украинской тюрьме российского наемника Валерия Иванова, который воевал в Донбассе на стороне террористов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. 

"У органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины", - говорится в сообщении.

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С такой формулировкой в СК и открыли уголовное производство.

Также сообщается, что Иванов умер 9 декабря 2018 года, а его тело в Северодвинск доставили 28 декабря.

В ходе судебно-медицинской экспертизы в России установили, что Иванов умер от "телесных повреждений - тупой сочетанной травмы тела".

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Теги: война, Донбасс, уголовное дело, следком рф
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