В украинской колонии умер боевик: в РФ открыли уголовное дело

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Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту смерти в украинской тюрьме российского наемника Валерия Иванова, который воевал в Донбассе на стороне террористов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"У органов предварительного следствия есть основания полагать, что смерть Иванова наступила в результате противоправных действий неустановленных лиц на территории Украины", - говорится в сообщении.

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С такой формулировкой в СК и открыли уголовное производство.

Также сообщается, что Иванов умер 9 декабря 2018 года, а его тело в Северодвинск доставили 28 декабря.

В ходе судебно-медицинской экспертизы в России установили, что Иванов умер от "телесных повреждений - тупой сочетанной травмы тела".

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