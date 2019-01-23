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23.01.2019, 12:31

В Одессе СБУ разоблачила на взятках одного из руководителей банка

В Одессе СБУ разоблачила на взятках одного из руководителей банка - Фото
Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, задокументирован факт вымогательства злоумышленниками от местного жителя сумму $2 тыс

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках руководителя отдела проблемных активов и его подчиненного Одесского филиала одного из государственных банков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что сотрудники учреждения требовали деньги от должников банка за возможность проведения операций с имуществом, которое находится в банковском залоге.

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Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками от местного жителя $2 тыс.

"За указанную сумму работники банка обещали содействие в реализации элитного автомобиля, который находился в залоге. Правоохранители задержали злоумышленников на рабочих местах после получения всей суммы взятки", - отметили в пресс-службе.

Фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

22 января 2019 года сотрудники СБУ разоблачили на взятке следователя одного из городских отделов Главного управления Нацполиции во Львовской области.

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Теги: банкиры, сбу, одесса, взятка
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