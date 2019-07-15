В Одессе случился оползень, под завалами ищут людей

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В Одессе случился оползень, спасатели ищут под завалами людей. Об этом сообщает ГСЧС.

Оползень произошел вчера, 14 июля, между центральным пляжем и пансионатом "Борей". Со склона на побережье обвалилась земля на площади 150 кв. м. Тогда пляж сразу закрыли для посещения, он считается аварийным.

Поисковые работы людей продолжались до позднего вечера, их приостановили до утра из-за угрозы дальнейшего оползня.

Сегодня поисковые работы возобновили и привлекли 7 единиц техники и 36 спасателей. Пока под землей никого не нашли.

Ранее стало известно, что в детском лагере "Медик-2" в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравились 52 ребенка.

Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит. Состояние детей легкой и средней тяжести.

Сейчас в лечебных учреждениях Одесской области остаются 15 человек, из которых 14 детей, отравившихся в лагере.