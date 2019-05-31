В Одесском аэропорту заявили, что утечки информации не было

Одесский аэропорт

В Одесском аэропорту заявили, что незаконного сбора информации у них не обнаружено. Соответствующее заявление опубликована пресс-служба.

"…незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня прокуратура сообщила, что в Одесском аэропорту обнаружили устройства для негласного получения информации. Сотрудники фирмы, которая обслуживает технику, должны были защищать информацию систем, но в прокуратуре считают, что вместо этого они могли записывать служебную информацию аэропорта.

Наблюдение и запись велись более чем с 50 устройств.

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