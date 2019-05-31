Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 14:57

В Одесском аэропорту заявили, что утечки информации не было

В Одесском аэропорту заявили, что утечки информации не было - Фото
Одесский аэропорт

В аэропорту говорят, что жучки у них не устанавливали

В Одесском аэропорту заявили, что незаконного сбора информации у них не обнаружено. Соответствующее заявление опубликована пресс-служба.

"…незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации не обнаружено", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня прокуратура сообщила, что в Одесском аэропорту обнаружили устройства для негласного получения информации. Сотрудники фирмы, которая обслуживает технику, должны были защищать информацию систем, но в прокуратуре считают, что вместо этого они могли записывать служебную информацию аэропорта. 

Наблюдение и запись велись более чем с 50 устройств.

Читайте также: Парковка возле терминала D в Борисполе подешевела

Отправить:
Распечатать:
Теги: одесский аэропорт, прослушка, жучки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 