В Одесском аэропорту нашли "жучки"

Одесский аэропорт

В Одесском аэропорту обнаружили устройства для негласного получения информации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Сотрудники фирмы, которая обслуживает технику, должны были защищать информацию систем, но в прокуратуре считают, что вместо этого они могли записывать служебную информацию аэропорта.

Наблюдение и запись велись более чем с 50 устройств. Злоумышленники имели доступ к камерам в кабинетах пограничников, таможенников, бухгалтерии, на кассах и в зале для делегаций.

Правоохранители проверяют данные об утечке и торговле информацией Одесского аэропорта.

Равнее сообщалось, что 30 пассажиров рейса Киев-Одеса авиакомпании МАУ остались в аэропорту Борисполь, не попав на борт самолета.

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