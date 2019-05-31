В Одесском аэропорту нашли "жучки"

В Одесском аэропорту обнаружили устройства для негласного получения информации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Сотрудники фирмы, которая обслуживает технику, должны были защищать информацию систем, но в прокуратуре считают, что вместо этого они могли записывать служебную информацию аэропорта.
Наблюдение и запись велись более чем с 50 устройств. Злоумышленники имели доступ к камерам в кабинетах пограничников, таможенников, бухгалтерии, на кассах и в зале для делегаций.
Правоохранители проверяют данные об утечке и торговле информацией Одесского аэропорта.
Равнее сообщалось, что 30 пассажиров рейса Киев-Одеса авиакомпании МАУ остались в аэропорту Борисполь, не попав на борт самолета.
Читайте также: Парковка возле терминала D в Борисполе подешевела