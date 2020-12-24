В Одесской области арестовали директора детдома по подозрению в растлении малолетних

Измаильский суд арестовал на 55 дней директора специализированного дома ребенка в Измаиле Виктора Проценко с возможностью залога в 168 000 грн. Его подозревают в сексуальном насилии и развращении трех воспитанниц в возрасте 5-7 лет. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на спикера Одесской областной прокуратуры Ирину Коваленко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, суд также удовлетворил ходатайство прокурора об отстранении от должности директора, поскольку в последнее время, уже в ходе следствия, он продолжал работать в детдоме.

По версии следствия, директор детского дома с июня 2018 года по август 2020-го днем ​​и вечером систематически приводил в свой служебный кабинет трех девочек в возрасте от пяти до семи лет под предлогом просмотра мультфильмов, игр, угощения сладостями.

Правоохранители подозревают, что директор неоднократно совершал в отношении детей сексуальное насилие и развратные действия.

Следователи отмечают, что информацию, поступившую ранее от девочек и воспитателей учреждения, подтвердили экспертизы.

Прокурор просил взять Проценко под стражу, подчеркивая риска побега подозреваемого, давления на свидетелей и потерпевших детей.

Адвокат подозреваемого Петр Гупало в комментарии отметил, что считает решение суда незаконным, но детали и позицию не прокомментировал.

24 сентября сообщалось, что во Львове бывшему руководителю детского лагеря сообщили о подозрении в совращении и изнасиловании несовершеннолетних в возрасте от 11 до 14 лет.

Читайте также: Когда дети молчат. Как выжить после изнасилования

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.