Во Львове бывшего руководителя детского лагеря подозревают в 11 изнасилованиях девочек

В полиции заявляют, что первые факты совращений и изнасилований датируются 2005 годом

Во Львове бывшему руководителю детского лагеря сообщили о подозрении в совращении и изнасиловании несовершеннолетних. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Львовской области.

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Как отмечается, 46-летнего львовянина, который руководил одним из официально не зарегистрированных молодежных лагерей, подозревают в причастности как минимум к 11 преступлениям, совершенных в отношении девушек в возрасте от 11 до 14 лет.

"Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня – молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты совращений и изнасилований датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события – и их можно понять. Однако правоохранители… собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", –рассказал глава полиции Львовской области Василий Виконский.

15 июля сообщалось, что одесскому полицейскому сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней. На момент совершения преступления подозреваемый работал инспектором сектора ювенальной превенции.

Наталия Медведева

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