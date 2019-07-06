В Одесской области четверо людей потерялись в катакомбах

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В Одесской области четыре человека спустились в катакомбы и в условленный час не поднялись на поверхность. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский.

Он заявил, что одесское управление ГСЧС попросило помощи у специалистов, которые имеют опыт поисковых работ под землей.

По словам Покровского, люди спустились в катакомбы системы "Центральная" в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области 5 июля.

В 9:00 6 июля они должны были подняться на поверхность, но этого не произошло. Также люди не выходили на связь.

Позже Покровский сообщил, что пропавших нашли.

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