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06.07.2019, 19:46

В Одесской области четверо людей потерялись в катакомбах

В Одесской области четверо людей потерялись в катакомбах - Фото
Фото: tic.in.ua

В 9:00 6 июля они должны были подняться на поверхность, но этого не произошло

В Одесской области четыре человека спустились в катакомбы и в условленный час не поднялись на поверхность. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь одного из вице-мэров Одессы Николай Покровский.

Он заявил, что одесское управление ГСЧС попросило помощи у специалистов, которые имеют опыт поисковых работ под землей.

По словам Покровского, люди спустились в катакомбы системы "Центральная" в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области 5 июля.

В 9:00 6 июля они должны были подняться на поверхность, но этого не произошло. Также люди не выходили на связь.

Позже Покровский сообщил, что пропавших нашли.

В ходе строительных работ в историческом центре Ужгорода под землей обнаружены неизвестные ранее помещения. 

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Теги: одесса, ГСЧС, катакомбы
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