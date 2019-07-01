В центре Ужгорода обнаружили неизвестное ранее подземелье: фото

Фото: facebook.com/saveuzhhorod

В ходе строительных работ в историческом центре Ужгорода под землей обнаружены неизвестные ранее помещения. Об этом сообщается в сообществе Save Uzhgorod в Facebook.

При этом активисты говорят, что земляные работы на объекте в районе Почтовой площади проводятся без надлежащих разрешений и предварительной археологической экспертизы.

По данным сообщества, неподалеку от найденных помещений как минимум с начала XVIII века находилась пивоварня под названием Пивной дом (нем. Herrschaftliches Brauhaus). Пивоварней владела казенная доминия, которая сдавала ее в аренду помещикам.

По состоянию на 1763 г, в описании имущества доминии содержится информация о том, что пивоварня сгорела дотла во время большого пожара.

Позже в сообществе опубликовали комментарий ведущего инспектора отдела охраны культурного наследия департамента культуры Закарпатской ОГА Константина Куцова, который прибыл на место.

"Подвальное помещение в форме свода. Где-то 60 квадратов. Каменное, но часть подмурована кирпичом. Жду археолога", - сказал он.

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