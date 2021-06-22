В Одесской области на побережье обвалился грунт, под завалами могут быть люди: фото, видео

На берегу Черного моря, возле села Лебедевка, рядом с базой отдыха, произошел оползень. Под завалами могут быть люди, проводятся спасательные работы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Информация об инциденте поступила в службу спасения сегодня в 14:34.

По данным спасателей, произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 150 кв м.

К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители.

На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется, сообщили в ГСЧС.

Всего к поисковым работам привлечено семь единиц техники и 40 человек.

Одесское издание Думская, пишет, что, по словам одного из свидетелей, незадолго до происшествия он видел на месте обвала девушку. По другим данным, могла пострадать семейная пара с ребенком.

Издание сообщает, что обвал произошел возле базы отдыха "Жемчужина", в которой было занято около 20 номеров. Администрация сейчас, по данным Думской, разыскивает всех своих постояльцев.

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Вадим Ребрина

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