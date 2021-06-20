В Одесской области подорвали боеприпасы, поднятые с затонувшего во время Второй мировой войны судна. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Боеприпасы были подняты в июне 2021 года с затонувшей в 1943 году около курортного поселка Лебедевка баржи "Теодорих" (бывшее судно "Херсон", захваченное немцами). Баржа была потоплена советской подлодкой М-111 по командованием капитан-лейтенанта Ярослава Иоселиани, сообщает Думская.

Сегодня, 20 июня, в Белгород-Днестровском районе пиротехническая группа подорвала 71 артиллерийский снаряд калибра 75 мм, 7480 взрывателей и 14 550 других взрывоопасных предметов.

В августе 2017 года сообщалось, что в селе Лебедевка Одесской области, в акватории Черного моря, на глубине 15 м дайверы обнаружили затонувшее судно "Теодорих", вероятно, с боеприпасами на борту.

15 июня 2021 года стало известно, что с судна подняты десятки снарядов.

Видео – Думская

Денис Юдин

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