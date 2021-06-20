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Спасатели подорвали в Одесской области боеприпасы, поднятые с затонувшего корабля: видео видео

20.06.2021, 11:55
Фото – пресс-служба ГСЧС
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В Одесской области подорвали боеприпасы, поднятые с затонувшего во время Второй мировой войны судна. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Боеприпасы были подняты в июне 2021 года с затонувшей в 1943 году около курортного поселка Лебедевка баржи "Теодорих" (бывшее судно "Херсон", захваченное немцами). Баржа была потоплена советской подлодкой М-111 по командованием капитан-лейтенанта Ярослава Иоселиани, сообщает Думская.

Сегодня, 20 июня, в Белгород-Днестровском районе пиротехническая группа подорвала 71 артиллерийский снаряд калибра 75 мм, 7480 взрывателей и 14 550 других взрывоопасных предметов.

Видео – Думская

Денис Юдин
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Вторая мировая война боеприпасы черное море лебедевка
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