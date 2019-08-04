В Одесской области обвалился кусок трассы: фото

Фото: Служба автомобильных дорог

Сегодня, 4 августа, на автомобильной дороге государственного значения Н-33 Одесса - Белгород-Днестровский – Монаши произошел обвал, сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

На трассе вводится временное ограничение движения. Служба опубликовала схему объезда по дороге Н-33 - Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжийка - М-27.

Как уточняется, обвал произошел из-за потока дождевых вод на 51 км трассы, частично подмыло земляное полотно и проезжую часть.

Ранее сегодня сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточены десятки населенных пунктов.