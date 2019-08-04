Из-за непогоды в Украины обесточены 40 населенных пунктов

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В Украине из-за ливней, гроз и шквального ветра обесточены 40 населенных пунктов в двух областях. Об этом сообщает ГСЧС.

25 населенных пунктов обесточены в Одесской области, в Кировоградской - 15.

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Вчера, 3 августа, на Карантинном спуске в центре Одессы в результате ливня мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.

29 июля после сильного дождя в некоторых районах Киева на дорогах образовались "реки". Подтопило районы возле станции метро Левобережная, у стадиона на улице Грушевского, Виноградарь, Куреневку, Нивки, Оболонь и другие. Пользователи социальных сетей выкладывали фото и видео последствий непогоды.