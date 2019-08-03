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03.08.2019, 22:28

В Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фото

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В Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фото
В Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фото
В Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фотоВ Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фото

Одесское издание Думская назвало последствия ливня "настоящим стихийным бедствием"

На Карантинном спуске в центре Одессы в результате ливня мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор. Об этом сообщает Думская.

Одесское издание назвало последствия ливня "настоящим стихийным бедствием".

29 июля, после сильного дождя в некоторых районах Киева на дорогах образовались реки воды. Подтопило районы возле станции метро Левобережная, у стадиона на улице Грушевского, Виноградарь, Куреневку, Нивки, Оболонь и другие.

Пользователи социальных сетей выкладывали фото и видео последствий непогоды.

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Теги: погода, одесса, ливень
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