В Одессе после ливня поток воды снес десяток автомобилей: фото

На Карантинном спуске в центре Одессы в результате ливня мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор. Об этом сообщает Думская.

Одесское издание назвало последствия ливня "настоящим стихийным бедствием".

29 июля, после сильного дождя в некоторых районах Киева на дорогах образовались реки воды. Подтопило районы возле станции метро Левобережная, у стадиона на улице Грушевского, Виноградарь, Куреневку, Нивки, Оболонь и другие.

Пользователи социальных сетей выкладывали фото и видео последствий непогоды.