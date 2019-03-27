В Одессу прибудут два военных фрегата НАТО

Фото: facebook.com/CanadainUkraine

В Одесский морской порт 1 апреля зайдут два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2). Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Канады в Украине и приглашает всех на экскурсии.

Отмечается, что фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море, которое они осуществляли вместе с другими кораблями 2-й постоянной военно-морской группы НАТО.

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Во время пребывания в Одессе командиры кораблей проведут встречи с военными ВСУ, в том числе ВМС Украины и представителями местной власти, а также будут принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.

Утром 23 марта в Одесский морской торговый порт зашел и пришвартовался у причала морвокзала корабль НАТО - французский тральщик M653 Capricorne. Корабль ВМС Франции прибыл в рамках поддержки двустороннего французско-украинского сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море.