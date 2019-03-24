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24.03.2019, 08:42

В порт Одессы вошел минный охотник НАТО Capricorne: фото

В порт Одессы вошел минный охотник НАТО Capricorne: фото - Фото
Фото: Думская

Цель визита - поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море

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Утром 23 марта в Одесский морской торговый порт зашел и пришвартовался у причала морвокзала корабль НАТО - французский тральщик M653 Capricorne. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Корабль ВМС Франции прибыл в рамках поддержки двустороннего французско-украинского сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море. Он будет участвовать в совместных учениях с ВМС Украины.

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В Черное море M653 Capricorne вошел 21 марта. В начале июля 2006 гостил в болгарской Варне и провел обучение в составе большой группы кораблей (США, Испания, Италия, Греция, Германия, Израиль).

Корабль пробудет в Одессе до 26 марта.

Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. На балансе ВМС Франции с августа 1987 года. Длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра. Экипаж - 49 человек (5 офицеров). Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение - 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета. На борту также радиолокационная станция и гидроакустические система. 

Фото: Укринформ, Думская, 048

25 февраля в Одесский морской торговый порт зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook. 

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Теги: нато, корабль, минный тральщик, M653 Capricorne
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