Корабль НАТО: в Черное море вошел французский тральщик

Фото: Ship Hunters

Сегодня, 21 марта, французский тральщик M653 Capricorne прошел проливом Босфор и вошел в черноморские воды. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что это уже второй в этом году заход корабля НАТО в Черное море. Первым в конце февраля был американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

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Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Корабль вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Его полное водоизмещение 625 тонн, длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальная скорость на дизельном двигателе - 18 узлов, при патрулировании на электромоторах - 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек.

Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. На вооружении: 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета 1х12,7 мм и 2х7,62 мм. На борту есть также радиолокационная станция и гидроакустическая система.

25 февраля в Одесский морской торговый порт зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook.