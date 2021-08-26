В Офис омбудсмена Денисовой бросили бутылку со взрывчатой смесью – фото, видео

В Офис уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой бросили бутылку с взрывчатой смесью. Об этом сообщила сама Денисова в Telegram.

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По ее словам, горела дверь, никто не пострадал. Подозреваемого в поджоге задержали, у него нашли другие взрывчатые вещества.

В пресс-службе полиции Киева сообщили LIGA.net, что на месте происшествия работает группа правоохранителей, которая проверяет информацию и квалифицирует инцидент. Детали в полиции пообещали сообщить позже.

ДОПОЛНЕНО В 17:00. В полиции Киева сообщили, что задержали мужчину, который бросил бутылки с неизвестным веществом под двери админзданий на улицах Институтской и Пилипа Орлика.

В полиции не уточнили, какое именно здание подожгли на Пилипа Орлика, однако в пресс-службе Верховного Суда рассказали LIGA.net, что это было здание Криминального кассационного суда. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным полиции, задержанный мужчина – уроженец Киевской области 1970 года рождения. Открыто уголовное дело по статье о повреждении имущества, ему грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

4 августа в здание Кабмина вошел мужчина и угрожал взорвать гранату. Его задержала полиция, никто не пострадал.

По данным правоохранителей, мужчина был ветераном войны на Донбассе и был недоволен деятельностью госучреждений и финансовым обеспечением бывших военных. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Марк Сировой

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