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В офисе ОПЗЖ в Полтаве прогремел взрыв, пострадала сотрудница офиса: фото, видео

03.07.2020, 20:22
В офисе ОПЗЖ в Полтаве прогремел взрыв, пострадала сотрудница офиса: фото, видео - Фото
Фото: facebook.com/kivailya

В ОПЗЖ говорят, что неизвестный бросил гранату

Полиция расследует взрыв в офисе партии Оппозиционная платформа - За жизнь в Полтаве, в результате которого пострадала сотрудница офиса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, не указывая названия партии.

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О том, что в полтавский офис ОПЗЖ бросили гранату, написал в Facebook депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива. Он также опубликовал видео из офиса. 

В полиции уточнили, что к ним поступило сообщение о том, что неизвестный через окно бросил в офис политической партии предмет, который взорвался.

В результате взрыва пострадала девушка 1998 г.р., которая находилась в офисе. По предварительной информации, у нее легкие травмы.

После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

"Полиция не делит людей по каким-либо признакам, в том числе - по политическим убеждениям. Перед законом все равны. И за это дерзкое преступление виновные понесут заслуженное наказание", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Вадим Ребрина
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