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В оккупированном Донецке в реке массово гибнет рыба: фото

В оккупированном Донецке в реке массово гибнет рыба: фото - Фото
Фото: LIGA.net
12.08.2019, 06:41

В захваченном гибридными войсками РФ произошло масштабное загрязнение Кальмиуса

Жители временно оккупированного Донецка жалуются на гибель рыбы в Кальмиусе. Об этом сообщают Новости Донбасса.

В так называемом минздраве террористической организации ДНР признали факт органического загрязнения воды Нижне-Кальмиусского водохранилища.

Фото: соцсети

"По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 08−09 августа 2019 года установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям: запах в три раза, биологическое потребление кислорода в полтора раза, взвешенные вещества в два раза, нефтепродукты в два с половиной раза, фенолы в три раза, марганец в пять раз, индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм³)", - отмечается в сообщении.

Фото: соцсети

Причины пока неизвестны. Следующий отбор проб воды водоема запланирован на 12 августа.

  • 25 марта начиналась весенняя нерестовая кампания: ловлю рыбы в 2019 году на речках, протоках и озерах первой запретила Закарпатская область. 
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Донецк рыба гибель
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