В оккупированном Донецке в реке массово гибнет рыба: фото

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Жители временно оккупированного Донецка жалуются на гибель рыбы в Кальмиусе. Об этом сообщают Новости Донбасса.

В так называемом минздраве террористической организации ДНР признали факт органического загрязнения воды Нижне-Кальмиусского водохранилища.

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"По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 08−09 августа 2019 года установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям: запах в три раза, биологическое потребление кислорода в полтора раза, взвешенные вещества в два раза, нефтепродукты в два с половиной раза, фенолы в три раза, марганец в пять раз, индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм³)", - отмечается в сообщении.

Фото: соцсети

Причины пока неизвестны. Следующий отбор проб воды водоема запланирован на 12 августа.