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26.03.2019, 08:20

В Украине начал действовать запрет на рыбалку в одной из областей

В Украине начал действовать запрет на рыбалку в одной из областей - Фото
Фото: Pixabay

В большинстве областей запрет на рыбалку в связи с началом массового нереста вводится с 1 апреля. Продолжительность запрета зависит от водоема

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Вчера, 25 марта, началась весенняя нерестовая компания. Ловлю рыбы в 2019 году на речках, протоках и озерах первой запретила Закарпатская область. Об этом сообщает Государственное агентство рыбного хозяйства.

Нерестовый запрет традиционно начинает действовать с 1 апреля. Исключениями являются Киевская область, где нерестовый запрет начинается 29 марта, Каховское водохранилище, а также водоемы Апостоловского, Томаковского и Никополького района Днепропетровской области - запрет начнет действовать 10 апреля.

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Величина штрафа зависит от оценки ущерба - от одного (17 гривень) до 150 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан. К примеру, за одного карася или окуня штраф 17 гривень, за щуку - 340 гривень. Максимальная сумма штрафа за вылов занесенного в Красную книгу веслоноса – гибрида осетровых – составляет 2550 гривень. 

За нарушения закона с применением запрещенных средств ловли с нанесением крупного ущерба рыбному хозяйству грозит уголовная ответственность. 

Посмотреть даты начала нерестового запрета по областям можно по ссылке.

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Теги: запрет, рыба, рыбалка, нерест
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